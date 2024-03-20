Матч всех звёзд МЛБЛ пройдёт в Иркутске 23 марта

23 марта В 16:30 во Дворце спорта «Труд» в Иркутске впервые пройдёт Матч всех звёзд Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Подобное событие в истории российского баскетбола проходит во второй раз — первый матч звёзд прошёл в прошлом году в Москве.