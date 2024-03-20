До 2026 года на экологию Новокузнецка направят 10 млрд рублей

За пять лет предприятия Новокузнецка направили на проект 10,8 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено 6,5 млрд рублей, на которые в том числе купили 32 трамвая и 38 троллейбусов, отремонтировали трамвайные пути и построили трамвайное кольцо на Привокзальной площади.