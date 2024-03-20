До 2026 года на экологию Новокузнецка направят 10 млрд рублей

Кузбасское правительство сообщило о продлении нацпроекта «Экология» в Новокузнецке до конца 2026 года (он должен был завершиться в конце 2024 года). Инвестиции промышленных предприятий составят 10 млрд рублей на модернизацию производства, замену электролизеров, реконструкцию блоков очистки и внедрение современных технологий.
«В Новокузнецке проект “Чистый воздух” действует с 2018 года, к нему подключились 11 крупных предприятий, и ситуация стала заметно улучшаться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, продолжаем модернизацию промышленных предприятий и газификацию домов», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
В прошлом году суммарный объём выбросов сократился по отношению к 2017 году на 11,5%. Продление срока позволит сократить его на 25%.
За пять лет предприятия Новокузнецка направили на проект 10,8 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено 6,5 млрд рублей, на которые в том числе купили 32 трамвая и 38 троллейбусов, отремонтировали трамвайные пути и построили трамвайное кольцо на Привокзальной площади.
В этом году власти хотят построить троллейбусную линию и трансформаторную подстанцию в Новоильинском районе и капитально отремонтировать пути по ул. Циолковского и на пр. Октябрьском, контактную сеть трамвая и троллейбусов.