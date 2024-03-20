Иркутянин лишился машины за пьяную езду

23-летний житель Иркутска лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом состоянии. Ранее молодой человек уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского районного суда Иркутска.
Суд признал нарушителя виновным и назначил ему 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
Кроме того, автомобиль осужденного подлежит конфискации в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.