Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянин лишился машины за пьяную езду

Также молодому человеку назначено 280 часов обязательных работ.

Источник: IrkutskMedia.ru

23-летний житель Иркутска лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом состоянии. Ранее молодой человек уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского районного суда Иркутска.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Кроме того, автомобиль осужденного подлежит конфискации в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.

ГИБДД