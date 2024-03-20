Иркутянин лишился машины за пьяную езду

23-летний житель Иркутска лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом состоянии. Ранее молодой человек уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского районного суда Иркутска.