Погоду на Южном Урале определяет малооблачный антициклон

«20−24 марта в южной половине Свердловской области, а также у соседей, в Челябинской и Курганской областях, под влиянием малооблачного антициклона существенных осадков не ожидается, лишь 24—25 марта не исключается кое-где небольшой снег, мокрый снег. Ночью будет подмораживать до минус 3−8, на юге Челябинской, Курганской областей — до минус 14, днем воздух прогреется до плюс 3−8. Снежный покров медленно будет оседать уплотняться, днем подтаивать», — прокомментировала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.