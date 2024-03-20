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Погоду на Южном Урале определяет малооблачный антициклон

Погоду на Южном Урале определяет малооблачный антициклон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 55% 753 мм рт. ст. +7°

Днем в среду, 20 марта, в Челябинской области при переменной облачности преимущественно без осадков, утром местами туманы. Ветер северной четверти 2−7 м/с, кое-где порывы до 12 м/с. Температура воздуха плюс 4−9, в низинах — до минус 1 градуса.

В Челябинске сегодня плюс 6−8 градусов. В 6.30 в центре города минус 6, влажность 65%, ветер северо-западный 3 м/с, атмосферное давление 747 мм ртутного столба при норме 742 мм.

Антициклон, пришедший с Балтики на Европейскую часть России и уже влияющий на погоду Урала, пока не будет пополняться теплым воздухом.

«20−24 марта в южной половине Свердловской области, а также у соседей, в Челябинской и Курганской областях, под влиянием малооблачного антициклона существенных осадков не ожидается, лишь 24—25 марта не исключается кое-где небольшой снег, мокрый снег. Ночью будет подмораживать до минус 3−8, на юге Челябинской, Курганской областей — до минус 14, днем воздух прогреется до плюс 3−8. Снежный покров медленно будет оседать уплотняться, днем подтаивать», — прокомментировала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Север Свердловской области окажется под влиянием периферии циклонов, которые обоснуются над Скандинавией и путь которых проляжет вдоль Северного полярного круга.