Первого медведя заметили на Кругобайкальской железной дороге

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Прибайкальского нацпарка, выход медведей из спячки и их подъём из берлоги — отнюдь не исключение для второй декады марта. Этой весной медведей уже замечали в минувшие выходные в Шелеховском и Иркутском районах. Также специалисты не исключают выхода зверя к населённым пунктам, прилегающим к району Кругобайкальской железной дороги. Как правило, они ищут пищевые отходы.