Первого медведя заметили на Кругобайкальской железной дороге

Первого медведя заметили в районе Кругобайкальской железной дороги с начала весны. Железнодорожники заметили хищника в первой половине дня 19 марта на склоне горы между 80 и 90 километрами.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Прибайкальского нацпарка, выход медведей из спячки и их подъём из берлоги — отнюдь не исключение для второй декады марта. Этой весной медведей уже замечали в минувшие выходные в Шелеховском и Иркутском районах. Также специалисты не исключают выхода зверя к населённым пунктам, прилегающим к району Кругобайкальской железной дороги. Как правило, они ищут пищевые отходы.
В случае, если в Иркутской области сохранится тёплая погода и снег быстро сойдёт, медведи быстро потеряют интерес к населённым пунктам и турбазам, отдавая предпочтение первой зелени на диких склонах.