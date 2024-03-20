Семьи участников СВО получат компенсации расходов ЖКХ в Хабаровском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, граждане этой категории смогут получать компенсацию расходов на коммунальные услуги в размере 50 процентов. По поручению губернатора Михаила Дегтярева мера поддержки оказывается с 1 января 2024 года на период участия граждан в СВО.
В целом в крае действует 27 мер поддержки участников СВО и членов их семей. В конце 2023 года был принят краевой закон, согласно которому у участников СВО, отмеченных наградами, есть право получить земельные участки в собственность бесплатно. Дети участников СВО, обучающиеся в профессиональных и общеобразовательных организациях, бесплатно получают горячее питание на сумму не менее 250 рублей в день.
Также в регионе освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год граждане, призванные на СВО по мобилизации, за одну машину. Им списывают пеню, если не получилось вовремя оплатить коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Для участников СВО и членов их семей предусмотрена компенсация части расходов на газификацию, на покупку и установку внутридомового газового оборудования.
Документы о назначении компенсации на оплату коммунальных услуг принимают в МФЦ, в центре соцподдержки по месту жительства, в электронном виде на сайте uslugi27.ru. Подробнее по телефону «горячей линии» министерства: (4212) 23−23−23.