Семьи участников СВО получат компенсации расходов ЖКХ в Хабаровском крае

Также в регионе освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год граждане, призванные на СВО по мобилизации, за одну машину. Им списывают пеню, если не получилось вовремя оплатить коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Для участников СВО и членов их семей предусмотрена компенсация части расходов на газификацию, на покупку и установку внутридомового газового оборудования.