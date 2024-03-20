Мэр Хабаровска: Нужно создавать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья

Доступность гостиниц для людей с ОВЗ обсудили в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
30 номеров для инвалидов-колясочников нужно подготовить к июню в хабаровских гостиницах для приёма спортивных команд. В городе пройдёт два крупных мероприятия: Дальневосточный межрегиональный фестиваль и Кубок защитников Отечества. Приедут более 200 человек, среди которых и спортсмены-колясочники. Как краевой центр будет принимать паралимпийцев, обсудил на встрече с представителями гостиничного бизнеса мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Ширина дверных проёмов, высота порога, возможность без проблем воспользоваться ванной или душевой кабиной — всё это входит в нормативы доступной среды. Чтобы достойно встретить спортивные команды паралимпийцев и героев СВО, получивших инвалидность, гостиницам в ближайшее время придётся принимать меры.
«Мы делали мониторинг, практически все гостиницы осмотрели — нигде нет доступных дверных проемов, нормативы точно нигде не соблюдены. Ширина двери 90 сантиметров допускается, если старое здание, стены несущие», — сообщил председатель хабаровской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Роман Бех.
Проведение крупных культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов в Хабаровске сегодня затруднительно. Чтобы доступная среда действительно стала таковой, отелям нужно учесть требования нормативов и обсчитать, в какую сумму им обойдутся переделки.
Адаптированные номера будут востребованы и после соревнований, уверены в фонде «Защитники Отечества». С предложением о сотрудничестве к администрации города обратилась его директор Алена Чаплыгина.
«Родственники наших ребят, которые сейчас находятся на лечении в госпитале, приезжают, чтобы за ними ухаживать, навещать. Я знаю, что по стране, в других регионах действует какая-то гибкая система скидок для проживания в гостиницах, у кого-то есть квоты на проживание», — сказала руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алёна Чаплыгина.
«Нужно создавать условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для их родственников. К нам приезжают родные ребят, которые находятся на лечении в нашем военном госпитале. Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы они могли побыть вместе. Нужно детально изучить ситуацию в гостиничной сфере и после этого незамедлительно приступать к решению проблемы — переоборудованию номеров», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В городе для этого будет создана рабочая группа, куда войдут представители общественных и спортивных организаций, бизнеса и администрации города.