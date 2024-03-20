Мэр Хабаровска: Нужно создавать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья

«Нужно создавать условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для их родственников. К нам приезжают родные ребят, которые находятся на лечении в нашем военном госпитале. Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы они могли побыть вместе. Нужно детально изучить ситуацию в гостиничной сфере и после этого незамедлительно приступать к решению проблемы — переоборудованию номеров», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.