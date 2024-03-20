В Новосибирске рассказали, заражаются ли животные коронавирусом

Начальник ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» Юрий Шмидт рассказал, что в мире зафиксированы случаи заражения коронавирусом человека животными. Однако в Новосибирской области таких эпизодов не выявлено. Этой информацией он поделился в эксклюзивном интервью медиахолдингу Сиб.фм Group.
По его словам, животные болеют своими инфекциями. У собак находят коронавирусный энтерит, у сельскохозяйственных животных тоже есть свои виды коронавирусом.
В мире были случаи, когда животные болели коронавирусом человека. Однако по Новосибирской области таких данных нет.
Главный ветеринар НСО Шмидт отметил, что главная задача ветеринаров предостеречь людей от инфекционных заболеваний, которые могут перейти от животного к человеку.
Напомним, в 2023 году собаки и кошки покусали 6586 человек в Новосибирской области.