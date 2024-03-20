В Новосибирске рассказали, заражаются ли животные коронавирусом

Начальник ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» Юрий Шмидт рассказал, что в мире зафиксированы случаи заражения коронавирусом человека животными. Однако в Новосибирской области таких эпизодов не выявлено. Этой информацией он поделился в эксклюзивном интервью медиахолдингу Сиб.фм Group.