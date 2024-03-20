Где платят от 100 тысяч рублей в месяц во Владивостоке: список вакансий

По данным сервиса SuperJob, больше всего в марте 2024 года готовы платить инспектору корпоративного канала в крупнейшем российском банке. Работодатель обещает заработную плату от 115 тысяч рублей ежемесячно, полис ДМС, обучение и корпоративную пенсионную программу.
От 100 до 130 тысяч рублей обещают сотруднику на вакансии инженера связи. Также работодатель обещает льготы, среди которых полис ДМС, компенсация затрат на фитнес и медицинские услуги, дополнительные выплаты к отпуску.
От 100 тысяч рублей обещают платить и менеджеру по продаже медицинского оборудования. Здесь также возможен и удаленный формат работы.
Машинисту крана-манипулятора обещают заработную плату в размере от 87 тысяч рублей, а также компенсацию оплаты детских дошкольных учреждений и детского отдыха, а также негосударственное пенсионное обеспечение.
Замыкает пятерку лидеров менеджер по работе с перевозчиками, которому обещают платить от 85 тысяч рублей.
Напомним, по итогам 2023 года самые высокие зарплаты предлагают сотрудникам в сферах финансов и добычи ископаемых. В топе лидеров оказалась Сахалинская область, которая заняла второе место.