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Где платят от 100 тысяч рублей в месяц во Владивостоке: список вакансий

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ФедералПресс. Приморцы все чаще начинают интересоваться высокооплачиваемыми вакансиями, которые предлагают работодатели. Сервис SuperJob выяснил, где во Владивостоке готовы платить до 130 тысяч рублей.

Источник: Freepik

По данным сервиса SuperJob, больше всего в марте 2024 года готовы платить инспектору корпоративного канала в крупнейшем российском банке. Работодатель обещает заработную плату от 115 тысяч рублей ежемесячно, полис ДМС, обучение и корпоративную пенсионную программу.

От 100 до 130 тысяч рублей обещают сотруднику на вакансии инженера связи. Также работодатель обещает льготы, среди которых полис ДМС, компенсация затрат на фитнес и медицинские услуги, дополнительные выплаты к отпуску.

От 100 тысяч рублей обещают платить и менеджеру по продаже медицинского оборудования. Здесь также возможен и удаленный формат работы.

Машинисту крана-манипулятора обещают заработную плату в размере от 87 тысяч рублей, а также компенсацию оплаты детских дошкольных учреждений и детского отдыха, а также негосударственное пенсионное обеспечение.

Замыкает пятерку лидеров менеджер по работе с перевозчиками, которому обещают платить от 85 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что наиболее высокооплачиваемые предложения в марте адресованы руководителям высшего и среднего звена, IT-специалистам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, инженерам, водителям, квалифицированным рабочим.

Напомним, по итогам 2023 года самые высокие зарплаты предлагают сотрудникам в сферах финансов и добычи ископаемых. В топе лидеров оказалась Сахалинская область, которая заняла второе место.