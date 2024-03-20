Где платят от 100 тысяч рублей в месяц во Владивостоке: список вакансий

По данным сервиса SuperJob, больше всего в марте 2024 года готовы платить инспектору корпоративного канала в крупнейшем российском банке. Работодатель обещает заработную плату от 115 тысяч рублей ежемесячно, полис ДМС, обучение и корпоративную пенсионную программу.