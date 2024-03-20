Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вас укусила собака

Специалисты красноярского ведомства дали рекомендации.

Источник: Freepik

Специалисты красноярского ведомства дали рекомендации.

Во-первых, стоит помнить о том, что собаки могут быть переносчиками бешенства. Поэтому нужно, как можно быстрее, ставить профилактические прививки. Чем раньше — тем эффективнее. Для этого нужно обратиться в ближайшее медучреждение или вызвать скорую помощь. Полный курс вакцинации от бешенства состоит из шести инъекций.

Также в ведомстве дали советы, чтобы избежать укусов:

— не стоит приближаться к бездомным животным, даже если они кажутся милыми и добрыми;

— избегайте места скопления собак;

— не подпускайте к бродячим животным домашних питомцев;

— регулярно прививайте ваших питомцев от бешенства;

— если вы заметили агрессивное животное, позвоните по номеру 005.

здоровье