В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вас укусила собака

Специалисты красноярского ведомства дали рекомендации.
Во-первых, стоит помнить о том, что собаки могут быть переносчиками бешенства. Поэтому нужно, как можно быстрее, ставить профилактические прививки. Чем раньше — тем эффективнее. Для этого нужно обратиться в ближайшее медучреждение или вызвать скорую помощь. Полный курс вакцинации от бешенства состоит из шести инъекций.
Также в ведомстве дали советы, чтобы избежать укусов:
— не стоит приближаться к бездомным животным, даже если они кажутся милыми и добрыми;
— избегайте места скопления собак;
— не подпускайте к бродячим животным домашних питомцев;
— регулярно прививайте ваших питомцев от бешенства;
— если вы заметили агрессивное животное, позвоните по номеру 005.