В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вас укусила собака

Во-первых, стоит помнить о том, что собаки могут быть переносчиками бешенства. Поэтому нужно, как можно быстрее, ставить профилактические прививки. Чем раньше — тем эффективнее. Для этого нужно обратиться в ближайшее медучреждение или вызвать скорую помощь. Полный курс вакцинации от бешенства состоит из шести инъекций.