Добровольца, спасшего командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества

«Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему», — рассказал Леваков.