Добровольца, спасшего командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества

«Заслуженную награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района города Москвы полковник Сергей Тригилев», — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что Соленов (позывной Колючий) находился на переднем крае в составе добровольческого формирования. При выполнении боевой задачи он обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотник ВСУ. Увидев, как тот сбрасывает гранату, доброволец не задумываясь закрыл своим телом Левакова, тем самым спас ему жизнь, уточнили в ведомстве.
Леваков, таким образом, продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу, а в последующем командир совершил подвиг в составе экипажа танка «Алеша».
«Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы также. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер», — приводит МО РФ слова Соленова, сказанные после церемонии награждения.
Боец рассказал, что ему было особенно приятно, что спасённый им Леваков приехал на награждение и лично пожал ему руку, «похлопал по плечу, сказал, что награда абсолютно заслуженная».
«Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему», — рассказал Леваков.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка «Алёша» и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.
Экипаж танка «Алёша», остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.