Увезли к хирургам: в Новосибирске пенсионерка не смогла снять кольца с отекших пальцев

— Прибывшие спасатели МАСС осмотрели руку и решили вызвать врачей скорой помощи, так как палец имел не только сильный отёк, но и сильное воспаление. Одно кольцо, с менее отёкшего пальца, сняли на месте, а вот для снятия второго кольца женщине пришлось уехать в хирургическое отделение, — сообщили в МАСС.