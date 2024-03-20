Увезли к хирургам: в Новосибирске пенсионерка не смогла снять кольца с отекших пальцев

В Новосибирске за помощью к спасателям обратилась 89-летняя женщина. На руке у нее отекли пальцы, они не смогла снять кольца.
— Прибывшие спасатели МАСС осмотрели руку и решили вызвать врачей скорой помощи, так как палец имел не только сильный отёк, но и сильное воспаление. Одно кольцо, с менее отёкшего пальца, сняли на месте, а вот для снятия второго кольца женщине пришлось уехать в хирургическое отделение, — сообщили в МАСС.
Спасатели МАСС рекомендуют снимать кольца тем, кто склонен к отёкам или имеет сосудистые заболевания.
Позже в мэрии сообщили, что хирурги больницы № 11 успешно сняли второе кольцо, бабушка чувствует себя хорошо.
Напомним, раньше спасатели помогли снять кольцо с пальца 19-летней девушки.