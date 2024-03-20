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Увезли к хирургам: в Новосибирске пенсионерка не смогла снять кольца с отекших пальцев

В Новосибирске пенсионерка не смогла снять кольца с отекших пальцев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске за помощью к спасателям обратилась 89-летняя женщина. На руке у нее отекли пальцы, они не смогла снять кольца.

— Прибывшие спасатели МАСС осмотрели руку и решили вызвать врачей скорой помощи, так как палец имел не только сильный отёк, но и сильное воспаление. Одно кольцо, с менее отёкшего пальца, сняли на месте, а вот для снятия второго кольца женщине пришлось уехать в хирургическое отделение, — сообщили в МАСС.

Спасатели МАСС рекомендуют снимать кольца тем, кто склонен к отёкам или имеет сосудистые заболевания.

Позже в мэрии сообщили, что хирурги больницы № 11 успешно сняли второе кольцо, бабушка чувствует себя хорошо.

Напомним, раньше спасатели помогли снять кольцо с пальца 19-летней девушки.