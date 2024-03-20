«Чья это бабушка?» Почему обрушился хейт на «Королеву Дальнего Востока»

На минувшей неделе в Хабаровске завершился конкурс красоты «Королева Дальнего Востока», который выиграла риэлтор и филантроп Елена Наговицина. Результаты состязания вызвали бурю обсуждений в соцсетях — многие сочли выбор жюри несправедливым и жёстко раскритиковали победительницу. Как Елена отнеслась к нападкам, благодаря чему ей удалось обойти конкуренток и что она планирует делать дальше, узнал hab.aif.ru.
«Хотелось побыть принцессой»
Конкурс продлился с 5 по 10 марта и собрал 30 участниц из разных регионов ДФО. Было предусмотрено несколько номинаций — Елена участвовала в категории «50 и старше». Когда ей присудили корону, она была приятно удивлена, поскольку выиграть изначально не рассчитывала.
«Я выступала с шоу барабанов: решила, что нужно что-то интересное, чтобы “зажечь” народ. В подготовке мне помогли девочки, которые давно занимаются игрой на этих инструментах. Но другие творческие номера были не менее интересными — вальс, балет и восточные танцы, песенные выступления. Все участницы красивые, со своей историей и шикарной самопрезентацией. Конкуренция была достаточно высокая», — рассказала hab.aif.ru победительница.
Подобное мероприятие, признаётся Елена, для неё в новинку — ранее ни в каких в конкурсах красоты женщина не участвовала. Поводом выйти в свет, поделилась она, стало желание «побыть принцессой», которое есть у каждой представительницы прекрасного пола независимо от возраста: «Хотелось побыть на сцене в красивом платье, получить эмоции и восторг».
Как отметила в беседе с hab.aif.ru организатор конкурса красоты Дарья Пятницкая, Елена произвела на неё положительное впечатление и покорила своей импозантностью ещё на этапе отбора.
«Это очень эффектная, отзывчивая и красивая женщина. Своим примером она демонстрирует, что насыщенную жизнь можно проживать и в 50 лет. Человек коммуникабельный, собирает вокруг себя людей, генерирует новые идеи. Поэтому для меня она действительно стала участницей номер один», — сказала собеседница.
«Люди разные, у каждого своё мнение»
Удачный дебют принёс Елене не только позитивные эмоции. Когда в соцсетях появились первые фото и видео с конкурса, в комментариях разгорелись дискуссии насчёт того, правомерно ли «Королеве Дальнего Востока» достался её титул. Больше всего претензий у хейтеров было к внешности хабаровчанки.
«У представителей жюри проблемы со зрением?» — задаётся вопросом Натали.
«Это Любовь Успенская первое место заняла?» — сравнивает Вероника победительницу со знаменитой певицей.
«Кошмар, куда катимся. Страх да и только», — комментирует Оксана.
«Это же официальное лицо Масленицы», — иронизирует Лена.
«Чья это бабушка?» — пишет Павел.
Как отмечает конкурсантка, первые фотографии с конкурса, на которых она запечатлена, были не самыми удачными, что отчасти объясняет недовольство пользователей. С негативными эмоциями от хейта, по словам Елены, ей помогли справиться коллеги.
«Меня немножко внутри пошатнуло, но команда, которая меня поддерживала, сказала: “Не читай, занимайся своей работой и живи счастливо”. И я на самом деле поняла, что люди разные, и у каждого своё мнение — так устроен мир. Если бы в нём был один позитив, жить было бы неинтересно. Поэтому я уже отношусь к этому очень спокойно — пусть пишут, имеют полное право», — посмеивается собеседница.
Как считает организатор мероприятия, причиной хейта мог стать стереотип, что конкурс красоты — удел молодых девушек до 23 лет, обладающих безупречной модельной внешностью.
«Такие конкурсы действительно имеют место, но уже давно есть международный стандарт конкурса категории “Миссис” для замужних женщин с детьми. Основная философия такого состязания, в том числе моего — не только оценить внешний вид женщины, но и её внутреннюю красоту, которую она несёт в мир как хранительница очага, как бизнес леди, как успешная и состоявшаяся личность», — поделилась Дарья.
Новый этап
В июне 2024 года Елена представит Хабаровский край на всероссийском конкурсе «Миссис Россия 2024» в Москве. Она активно готовится к мероприятию — записалась в школу дефиле, учится фотопозированию и разрабатывает творческий номер.
«Осталось чуть больше двух месяцев, сроки поджимают, но над идеей пока думаю — условия будут сложными, и жюри надо чем-то удивить. За титул бороться готова. Если у меня здесь всё получилось, думаю, что там тоже получится», — отмечает «Королева Дальнего Востока».
В повседневной жизни Елена работает риэлтором — её стаж в этой сфере насчитывает более 25 лет. Также она является волонтёром и учредителем благотворительного фонда, который проводит концерты, мастер-классы и праздники для воспитанников детских домов — на минувших выходных организация провела Масленицу в одном из хабаровских приютов. Подготовка к конкурсу тоже вписалась в этот интенсивный график: «Времени и энергии на всё хватает, я очень активный человек».
«У Елены есть прекрасный шанс войти в топ-25 и занять достойное место в своей возрастной категории “Классик 40+”. Она упорно готовится, проявляет целеустремлённость и ответственность, а я её направляю и подсказываю, что лучше сделать», — добавила Дарья.