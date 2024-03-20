«Чья это бабушка?» Почему обрушился хейт на «Королеву Дальнего Востока»

«Меня немножко внутри пошатнуло, но команда, которая меня поддерживала, сказала: “Не читай, занимайся своей работой и живи счастливо”. И я на самом деле поняла, что люди разные, и у каждого своё мнение — так устроен мир. Если бы в нём был один позитив, жить было бы неинтересно. Поэтому я уже отношусь к этому очень спокойно — пусть пишут, имеют полное право», — посмеивается собеседница.