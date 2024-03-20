Андрей Кириленко назвал Приангарье баскетбольным регионом, которому не хватает спонсора

Президент Российской федерации баскетбола, Заслуженный мастер спорта Андрей Кириленко назвал Иркутскую область баскетбольным регионом. Однако он подчеркнул, что Приангарью не хватает большого партнера, который бы забрал на себя основную финансовую нагрузку, пишет ИА IrktuskMedia.
Андрей Кириленко дал большое интервью изданию «Известия». Так, президенту РФБ был задан вопрос о том, в каких регионах есть перспективы для развития баскетбола. По словам спортсмена, есть два фактора: попадание в Единую лигу или просто активное развитие баскетбола. Насчет первого, по его мнению, должны говорить главы субъектов РФ. Важно, чтобы у них было четкое желание попробовать свои силы в элите российского баскетбола, с необходимой инфраструктурой, бюджетом.
«Если говорить про развитие, то мне очень импонирует Калининград, Архангельск, Владимирская область. Там активно развивается женский баскетбол. Сыктывкар, Тверь, где построен центр уличного баскетбола, а один из партнеров хочет делать второй подобный объект в области. Иркутск — это очень баскетбольный регион, но ему не хватает какого-то большого партнера, который мог бы забрать на себя основную финансовую нагрузку. Красноярск также может продолжить развитие этого вида спорта», — отметил Андрей Кириленко.
Напомним, что БК «Иркут» провёл выездную игру в Краснодаре в рамках регулярного чемпионата Суперлиги (12+) в ночь с 18 на 19 марта. Подопечные Михаила Терехова встретились с командой «СШОР-Локомотив-Кубань». Иркутяне разгромили хозяев паркета с разницей в 30 очков.