Андрей Кириленко назвал Приангарье баскетбольным регионом, которому не хватает спонсора

«Если говорить про развитие, то мне очень импонирует Калининград, Архангельск, Владимирская область. Там активно развивается женский баскетбол. Сыктывкар, Тверь, где построен центр уличного баскетбола, а один из партнеров хочет делать второй подобный объект в области. Иркутск — это очень баскетбольный регион, но ему не хватает какого-то большого партнера, который мог бы забрать на себя основную финансовую нагрузку. Красноярск также может продолжить развитие этого вида спорта», — отметил Андрей Кириленко.