Чего боятся казахстанцы больше всего

В Казахстане для диагностики фобий у людей используют международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Согласно классификации, фобические тревожные расстройства относятся к рубрике «Невротические и соматоформные расстройства, связанные со стрессом».
По состоянию на 1 марта 2024 года по всей стране на динамическом наблюдении с фобическими тревожными расстройствами официально находятся 245 человек. Наибольшее количество — 105 человек — проживает в Туркестанской области. Информацию о других регионах в Минздраве не привели.
Чего больше всего боятся казахстанцы
Как рассказали в Минздраве, фобические тревожные расстройства подразделяются на группы.
«С диагнозом “агорафобия” (боязнь открытого пространства — прим.) на учете состоят 62 человека, с социальными фобиями (страх взаимодействия с людьми. — прим.) — 8 человек, со специфическими (изолированными) фобиями (страх перед предметами или ситуациями — прим.) — 5 человек, с другими фобическими тревожными расстройствами — 146 человек, с неуточненными фобическими тревожными расстройствами — 24 человека».
В ведомстве добавили, что фобические тревожные расстройства не делятся по степеням. Если у человека есть тревога или страх перед определенными ситуациями или объектами, не представляющими реальной опасности, ему рекомендуют обратиться к специалисту.
У кого больше страхов?
По данным Министерства здравоохранения, из общего числа состоящих на учете людей с фобиями в возрасте до 18 лет — шесть человек, 18−29 лет — 26 человек, 30−39 лет — 20 человек, 40−49 лет — 33 человека, 50−59 лет — 41 человек, 60−69 лет — 73 человека, 70−79 лет — 40 человек, 80 лет и старше — шесть человек.
Из них мужчин — 79 человек, в том числе трое несовершеннолетних, женщин — 166, в том числе три несовершеннолетние.
Отметим, что это только официальные данные. Многие люди, имеющие фобии, не обращаются за профессиональной помощью либо не состоят на учете, поэтому неофициальная статистика может сильно отличаться от представленных данных.