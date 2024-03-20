Чего боятся казахстанцы больше всего

По данным Министерства здравоохранения, из общего числа состоящих на учете людей с фобиями в возрасте до 18 лет — шесть человек, 18−29 лет — 26 человек, 30−39 лет — 20 человек, 40−49 лет — 33 человека, 50−59 лет — 41 человек, 60−69 лет — 73 человека, 70−79 лет — 40 человек, 80 лет и старше — шесть человек.