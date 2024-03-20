«Совсем распоясалась»: самая наглая лиса объявилась во Владивостоке

Самую наглую лису нашли на острове Русский. Плутовка не только близко подобралась к людям, чтобы получить лакомство, но и чуть не украла их вещи. Кадрами встречи с рыжей хищницей очевидцы поделились в социальных сетях. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сначала лиса ведет себя осторожно, когда ей подкидывают лакомство, то забирает его и отходит от людей на пару шагов. Но кадры меняются и можно увидеть, что плутовка сует свой любопытный нос в багажник машины, а затем и вытаскивает вещи. Но уйти далеко ей не дали.
«Патрикеевна совсем распоясалась», — пишут в комментариях под видео приморцы.
И пока одни находят ситуацию в ролике забавной, другие предупреждают об опасности:
«Лисы — переносчики большого количества заболеваний, кроме бешенства от них можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и многим другим».