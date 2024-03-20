«Совсем распоясалась»: самая наглая лиса объявилась во Владивостоке

Сначала лиса ведет себя осторожно, когда ей подкидывают лакомство, то забирает его и отходит от людей на пару шагов. Но кадры меняются и можно увидеть, что плутовка сует свой любопытный нос в багажник машины, а затем и вытаскивает вещи. Но уйти далеко ей не дали.