В Новосибирске начали вводить интеллектуальную систему для борьбы с заторами

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске назвали новый срок сдачи станции метро «Спортивная». Редакция также писала о том, что в Новосибирской области на ремонт важной дороги потратят почти 400 миллионов рублей. Читайте также: в Центральном округе Новосибирска вводят ограничения на парковку.