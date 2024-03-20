В Новосибирске начали вводить интеллектуальную систему для борьбы с заторами

Отмечается, что особое место среди элементов ИТС занимают подсистема светофорного управления и модель для анализа и управления транспортными потоками.
С 2022 года на систему потратили 411 миллионов рублей. В 2024—2026 годах на эти цели выделят ещё 500 миллионов рублей.
Следует отметить, что в прошлом году ИТС протестировали на нескольких участках проблемной улицы Большевистской. Так, скорость транспорта выросла на 27%.
Поясним, что ИТС ввели в работу практически во всех регионах России. Система направлена на внедрение в управление дорогами современных технологий, искусственного интеллекта и сбор информации.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске назвали новый срок сдачи станции метро «Спортивная». Редакция также писала о том, что в Новосибирской области на ремонт важной дороги потратят почти 400 миллионов рублей. Читайте также: в Центральном округе Новосибирска вводят ограничения на парковку.
Егор САФРОНОВ.