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В Новосибирске начали вводить интеллектуальную систему для борьбы с заторами

В Новосибирске начали вводить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая поможет в борьбе с автомобильными пробками. Об этом рассказал министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

Источник: Прецедент

Отмечается, что особое место среди элементов ИТС занимают подсистема светофорного управления и модель для анализа и управления транспортными потоками.

С 2022 года на систему потратили 411 миллионов рублей. В 2024—2026 годах на эти цели выделят ещё 500 миллионов рублей.

Следует отметить, что в прошлом году ИТС протестировали на нескольких участках проблемной улицы Большевистской. Так, скорость транспорта выросла на 27%.

Поясним, что ИТС ввели в работу практически во всех регионах России. Система направлена на внедрение в управление дорогами современных технологий, искусственного интеллекта и сбор информации.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске назвали новый срок сдачи станции метро «Спортивная». Редакция также писала о том, что в Новосибирской области на ремонт важной дороги потратят почти 400 миллионов рублей. Читайте также: в Центральном округе Новосибирска вводят ограничения на парковку.

Егор САФРОНОВ.