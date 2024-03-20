Огурец, мед и картошка: топ рецептов молодости и красоты от дальневосточниц

На прошлой неделе мы размышляли о том, почему наши женщины стали тратить меньше денег на профессиональный уход за собой. Публикация получила множество откликов. В обсуждении дамы порицали «неестественный тюнинг» в виде наращенных ресниц и ногтей возмутительной длины, подвергали сомнению компетенции мастеров, жаловались на ухудшение финансового состояния и выражали сомнения в целесообразности индустрии красоты в целом. То есть полностью подтвердили данные опроса ВЦИОМ, использованные при подготовке материала.
И все же даже те, кого матушка-природа наделила совершенным лицом и телом, нуждаются в поддержании этого дара. Каждая женщина, вне зависимости от внешних данных, прибегает к разным ухищрениям для того, чтобы сохранить свою привлекательность. И наряду с теми, кто доверяет уход за собой профессионалам, среди хабаровчанок немало поклонниц «естественного ухода за собой». Адептки этого тренда сегодня делятся с нашими читателями своими рецептами молодости и красоты. Некоторые из них весьма любопытны. Мы не призываем следовать их примеру и рекомендуем в любом случае проконсультироваться со специалистом!
Маски из картошки «от бабушки»
Рецептом питательных масок поделилась Ольга Ивановна. По словам пенсионерки, формулы красоты передаются в их семье из поколения в поколение.
Одну сырую картофелину натереть на мелкой терке, добавить чайную ложку сметаны, затем столько же меда или сливочного масла и смешать. Нанести на лицо на 30 минут, потом осторожно смыть и нанести увлажняющий крем.
Еще рецепт: смешать до однородной массы по чайной ложке сметаны и оливкового масла, нанести на лицо и оставить на полчаса. После снятия маски нанести увлажняющий крем.
Майонез и настойка ромашки — от морщин
Рецептом этого чудо-крема поделилась Елизавета. По словам женщины, его она вычитала в каком-то дамском романе лет двадцать назад и вспомнила, когда кожа перестала реагировать на покупные кремы.
Итак, половинка свежего желтка куриного яйца, две чайных ложки миндального масла, по половине чайной ложки морской соли и меда, две чайных ложки отвара аптечной ромашки и две чайных ложки вазелина. Из желтка и миндального масла смешать майонез, добавить настой ромашки, мед, соль и растопленный до жидкого состояния вазелин. Все как следует перемешать и остудить.
Как рассказала Елизавета, это прекрасное средство от ранних морщинок, покраснений, шелушения и расширенных пор.
Петрушка и календула — от веснушек
Вера — рыжая и белокожая. За 25 лет она перепробовала массу средств от веснушек. Есть в ее арсенале и домашние рецепты.
Эффективно отбеливает кожу сок молодой петрушки. Для приготовления настоя нужно мелко нарезать зелень (можно добавить корень), заполнить приготовленной массой стакан на одну треть и доверху залить кипятком или водкой. При приготовлении водного настоя настаивать три часа. Спиртовую настойку придется готовить две недели, на протяжении этого времени посуду с настоем нужно держать в темном месте. Затем нужно слить жидкость. Полученным настоем протирать веснушки дважды в сутки.
Еще один рецепт с календулой и лимонным соком. Приготовить настой из цветков растения из расчета 15 граммов сухого сырья на 125 миллилитров кипятка. Заварить траву, как чай, закутать посуду в полотенце и дать настояться в течение часа. В готовый процеженный настой влить 10 миллилитров процеженного лимонного сока. Кожу протирать дважды в день.
Мед и кофе — для гладкой кожи
Этот рецепт домашнего скраба для тела рекомендовали сразу несколько респонденток. Кто-то смешивает с медом жмых от молотого кофе, кто-то добавляет морскую соль, кто-то просто берет засахаренный натуральный мед. Получившийся скраб используют при принятии ванны, после бани или сауны. Однако натуральный мед — сильный аллерген, и прибегать к его помощи следует осторожно.
Чай для красоты из глубины веков
Изабелла родом из национального ульчского села. Представители этого коренного малочисленного народа за сотни лет до появления на берегах Амура русских экспедиций вели меновую торговлю с соседними китайцами. Так к ним попал китайский чай, который местные красавицы не только пьют, но и используют в косметических целях.
Спитый чай заваривают повторно и умываются утром и вечером вместо воды. По словам Изабеллы, это увлажняет и тонизирует кожу, а также помогает бороться с воспалениями. Завернутый в марлю чай помогает бороться с отеками под глазами. Кстати, эту сложную конструкцию с успехом заменяет чайный пакетик.
Правильное питание и физические нагрузки
А вот с этим пунктом согласны все — и адептки естественной красоты, и почитательницы бьюти-технологий. Правильное питание, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и полноценный сон — основа здоровья, хорошего настроения и женской привлекательности.
А какими народными рецептами красоты пользуетесь вы?