Огурец, мед и картошка: топ рецептов молодости и красоты от дальневосточниц

И все же даже те, кого матушка-природа наделила совершенным лицом и телом, нуждаются в поддержании этого дара. Каждая женщина, вне зависимости от внешних данных, прибегает к разным ухищрениям для того, чтобы сохранить свою привлекательность. И наряду с теми, кто доверяет уход за собой профессионалам, среди хабаровчанок немало поклонниц «естественного ухода за собой». Адептки этого тренда сегодня делятся с нашими читателями своими рецептами молодости и красоты. Некоторые из них весьма любопытны. Мы не призываем следовать их примеру и рекомендуем в любом случае проконсультироваться со специалистом!