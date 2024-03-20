Родители Хабаровского края попробовали сдать ЕГЭ

Родители выпускников Хабаровского края поменялись со своими детьми: мамы и памы написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Взрослые попробовали сдать тестирование по русскому языку и истории, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В ходе пробного ЕГЭ родители прошли через все процедуры экзамена, через которые проходят их дети. Сдали телефоны и личные вещи, выслушали инструктаж, правила заполнения бланков. Своими глазами родители увидели, какие меры безопасности применяются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются материалы.





— Экзамены — большой стресс для любого ребенка. Правильный психологический настрой перед ЕГЭ во многом зависит от нас — родителей. Ведь мы лучше всех знаем своих детей. Родители, которые лично прошли через процедуру, точно смогут поддержать выпускников в дни сдачи экзаменов и найти нужные слова. Самое главное — это быть спокойным и сосредоточенным, внимательно читать задания, — поделилась мнением участница акции Оксана Баранова.