Новые меры поддержки утвердили для участников СВО из Хабаровского края

Также участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год за одну машину. Вместе с семьями они не платят пени, если не вовремя оплатили жилье или коммунальные услуги, они освобождены от взносов на капремонт. Им положена компенсация части расходов на газификацию и другая помощь.