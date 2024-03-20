Новые меры поддержки утвердили для участников СВО из Хабаровского края

Новую меру поддержки для участников СВО утвердили в Хабаровском крае. Им компенсируют половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Выплату назначают с 1 января текущего года на период участия в спецоперации.
О новых мерах поддержки губернатор Хабаровского края объявил ранее, на расширенном заседании правительства. Сейчас в регионе их 27. В конце прошлого года, например, приняли закон, по которому удостоенные наград участники спецоперации могут получить бесплатно земельный участок. А дети мобилизованных бесплатно получают горячие питание минимум на 250 рублей в день.
Также участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год за одну машину. Вместе с семьями они не платят пени, если не вовремя оплатили жилье или коммунальные услуги, они освобождены от взносов на капремонт. Им положена компенсация части расходов на газификацию и другая помощь.