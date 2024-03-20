Стало известно, кого назначили начальником управления культуры администрации Иркутска

Ольга Стрекаловская назначена начальником управления культуры администрации Иркутска. Об этом сообщили в мэрии города. Известно, что с 2012 по 2015 годы она возглавляла управление культуры областного центра. Сибирячка имеет опыт работы в министерстве культуры Приангарья, руководила Иркутским областным кинофондом. Последние четыре года была заместителем директора Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии.
Ольга Стрекаловская назначена начальником управления культуры администрации Иркутска.
— На мой взгляд, назначить Ольгу Стрекаловскую было правильным решением руководства. Она очень многое сделала для развития городских музыкальных школ, школ искусств, а также для нашего ансамбля «Солнышко». Уверена, что ее работа будет на пользу городу и нашим детям, — отметила художественный руководитель ансамбля «Солнышко» Ольга Куглянт.
У Ольги Стрекаловской три высших образования. Дипломы с отличием она получила по специальностям «Мировая экономика», «Лингвистика» и «История искусств».
Ольга Стрекаловская назначена начальником управления культуры администрации Иркутска с 20 марта. Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.