Стало известно, кого назначили начальником управления культуры администрации Иркутска

— На мой взгляд, назначить Ольгу Стрекаловскую было правильным решением руководства. Она очень многое сделала для развития городских музыкальных школ, школ искусств, а также для нашего ансамбля «Солнышко». Уверена, что ее работа будет на пользу городу и нашим детям, — отметила художественный руководитель ансамбля «Солнышко» Ольга Куглянт.