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Стало известно, кого назначили начальником управления культуры администрации Иркутска

Ольга Стрекаловская назначена начальником управления культуры мэрии Иркутска.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Ольга Стрекаловская назначена начальником управления культуры администрации Иркутска. Об этом сообщили в мэрии города. Известно, что с 2012 по 2015 годы она возглавляла управление культуры областного центра. Сибирячка имеет опыт работы в министерстве культуры Приангарья, руководила Иркутским областным кинофондом. Последние четыре года была заместителем директора Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии.

Ольга Стрекаловская назначена начальником управления культуры администрации Иркутска.

— На мой взгляд, назначить Ольгу Стрекаловскую было правильным решением руководства. Она очень многое сделала для развития городских музыкальных школ, школ искусств, а также для нашего ансамбля «Солнышко». Уверена, что ее работа будет на пользу городу и нашим детям, — отметила художественный руководитель ансамбля «Солнышко» Ольга Куглянт.

У Ольги Стрекаловской три высших образования. Дипломы с отличием она получила по специальностям «Мировая экономика», «Лингвистика» и «История искусств».

Ольга Стрекаловская назначена начальником управления культуры администрации Иркутска с 20 марта. Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.