Автомобили резко начали дешеветь в России: список моделей

Также значительно снизились цены и на китайские бренды. На 300 тысяч рублей дешевле можно приобрести кроссовер Hongqi HS5. Tiggo 8 Pro Max. Более чем на 100 тысяч рублей цена была снижена на кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Ultimate и JS6 в простой версии Comfort. На 40 тысяч рублей упал в цене седан FAW Bestune B70.