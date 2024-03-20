Автомобили резко начали дешеветь в России: список моделей

«Самое заметное удешевление произошло у “Московского автомобильного завода”. Цены упали почти на треть», — передают «Известия».
Так, стоимость кроссовера «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт Плюс» была снижена на 630 тысяч рублей, а версия «Комфорт» — на 712 тысяч рублей. Почти на 500 тысяч рублей снижена цена на все модификации лифтбека «Москвич 6». Цена осталась прежней только у электрокроссовера «3е».
Также значительно снизились цены и на китайские бренды. На 300 тысяч рублей дешевле можно приобрести кроссовер Hongqi HS5. Tiggo 8 Pro Max. Более чем на 100 тысяч рублей цена была снижена на кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Ultimate и JS6 в простой версии Comfort. На 40 тысяч рублей упал в цене седан FAW Bestune B70.
А вот среди тех, кто, наоборот, поднял цены оказались Haval F7x в базовой комплектации, лифтбек J7 JAC, кроссоверы JS6 и Geely Monjaro. Стоимость этих моделей в среднем выросла на 200−300 тысяч рублей.
Напомним, стало известно, какие новые автомобили пользуются популярностью у россиян. Специалисты назвали 10 марок, которые чаще всего покупают автомобилисты.