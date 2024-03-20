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Певица Максим станет хедлайнером музыкального фестиваля в Новосибирске

Также на фестивале выступят Дава и Элджей.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске 15 и 16 июня пройдет Черника Music Fest в парке «АРЕНА» в Новосибирске. Главный хедлайнером фестиваля станет певица Максим. Об этом сообщается в её соцстебях.

Также в списке участников указаны рэперы из Новосибирска Элджей и Дава, Джарахов, Мэри Гу, Миа Бойко, Ханза и другие.

Ранее сообщалось, что Максим присотанавливает концертную деятельность. Однако певица опровергла данную информацию. Она отметила, что брала небольшую паузу, но сейчас готовать снова гастролировать.

Напомним, в начале марта Инстасамка отменила концерт в Новосибирске.

музыка