Певица Максим станет хедлайнером музыкального фестиваля в Новосибирске

В Новосибирске 15 и 16 июня пройдет Черника Music Fest в парке «АРЕНА» в Новосибирске. Главный хедлайнером фестиваля станет певица Максим. Об этом сообщается в её соцстебях.
Также в списке участников указаны рэперы из Новосибирска Элджей и Дава, Джарахов, Мэри Гу, Миа Бойко, Ханза и другие.
Ранее сообщалось, что Максим присотанавливает концертную деятельность. Однако певица опровергла данную информацию. Она отметила, что брала небольшую паузу, но сейчас готовать снова гастролировать.
Напомним, в начале марта Инстасамка отменила концерт в Новосибирске.