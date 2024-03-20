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В новосибирском МЧС рассказали о внеплановых проверках пожарной системы в ТЦ

НОВОСИБИРСК, 20 марта, ФедералПресс. В Новосибирске внеплановые рейды пожарной безопасности в торговых центрах не проводят, в том числе после серьезных возгораний в крупных торговых центрах в соседних регионах. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар, который произошел в торгово-развлекательном центре “Континент” 6 марта в Новокузнецке Кемеровской области, не является основанием для проведения контрольных надзорных и внеплановых проверок в Новосибирске», — рассказали в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Напомним, в торговом центре «Континент» в Новокузнецке площадь пожара составила 24 кв. м. Редакция «ФедералПресс» направила запрос в пресс-службу МЧС Новосибирской области с уточнением, когда последний раз проводились проверки в ТЦ Новосибирска и будут ли организованы внеплановые мероприятия в ближайшее время.

В ведомстве пояснили, что проверка пожарной безопасности во всех торговых центрах города проводится по нормативным документам с определенной периодичностью, от 2 до 6 лет.

Напомним, после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли люди, на свободу выпустили бывшего гендиректора торгового центра.

МЧС