В новосибирском МЧС рассказали о внеплановых проверках пожарной системы в ТЦ

Напомним, в торговом центре «Континент» в Новокузнецке площадь пожара составила 24 кв. м. Редакция «ФедералПресс» направила запрос в пресс-службу МЧС Новосибирской области с уточнением, когда последний раз проводились проверки в ТЦ Новосибирска и будут ли организованы внеплановые мероприятия в ближайшее время.