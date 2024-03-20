В новосибирском МЧС рассказали о внеплановых проверках пожарной системы в ТЦ

«Пожар, который произошел в торгово-развлекательном центре “Континент” 6 марта в Новокузнецке Кемеровской области, не является основанием для проведения контрольных надзорных и внеплановых проверок в Новосибирске», — рассказали в ведомстве в ответ на запрос редакции.
Напомним, в торговом центре «Континент» в Новокузнецке площадь пожара составила 24 кв. м. Редакция «ФедералПресс» направила запрос в пресс-службу МЧС Новосибирской области с уточнением, когда последний раз проводились проверки в ТЦ Новосибирска и будут ли организованы внеплановые мероприятия в ближайшее время.
В ведомстве пояснили, что проверка пожарной безопасности во всех торговых центрах города проводится по нормативным документам с определенной периодичностью, от 2 до 6 лет.
Напомним, после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли люди, на свободу выпустили бывшего гендиректора торгового центра.