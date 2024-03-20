Синоптики рассказали, когда в Приангарье вернется зима. Спойлер: скоро

По словам начальника гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлии Яньковой, 20 марта в Иркутской области будет тепло:
— по всему региону столбики термометров днем покажут от плюс шести до плюс 11 градусов;
— ночью в Иркутске ожидаются два градуса тепла, а в среднем по области — чуть меньше.
Перемены погоды стоит ждать в четверг:
«В западных и северных районах Приангарья погода испортится уже 21 марта, там мы поштормим: усилится ветер, упадет давление, похолодает. Ожидаются порывы до 15−17 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега. До южных районов, в том числе Иркутска, всё это доберется ближе к 22 марта, — сообщила Янькова (цитата ИрСити), отметив, что, вполне вероятно, уже вечером в четверг в Иркутске “сменится ветер и могут пробрасывать осадки в виде дождя и мокрого снега”. — Днем в областном центре ожидается плюс 2−4 градуса из-за облачности, а к вечеру подойдет холодная масса, и столбик термометра опустится».
По предварительному прогнозу, ближайшие выходные будут «отнюдь не весенними».
Резюмируя сказанное метеорологом:
в ближайшие пару дней температура воздуха будет на 4−8 градусов выше нормы, а в северных районах вообще 10−12 градусов теплее обычного; зима вернется 22 марта — температура опустится на 4−6 градусов ниже нормы.
У такой перемены есть причина: 21 марта в регион пойдет воздух с Таймыра, который и принесет с собой похолодание.