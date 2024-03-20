Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали, когда в Приангарье вернется зима. Спойлер: скоро

Тепло, пришедшее в Приангарье из Западной Сибири, заставило иркутян поверить, что к нам пришла весна. Однако, по прогнозам синоптиков, скоро погода испортится, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 34% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

По словам начальника гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлии Яньковой, 20 марта в Иркутской области будет тепло:

— по всему региону столбики термометров днем покажут от плюс шести до плюс 11 градусов;

— ночью в Иркутске ожидаются два градуса тепла, а в среднем по области — чуть меньше.

Перемены погоды стоит ждать в четверг:

«В западных и северных районах Приангарья погода испортится уже 21 марта, там мы поштормим: усилится ветер, упадет давление, похолодает. Ожидаются порывы до 15−17 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега. До южных районов, в том числе Иркутска, всё это доберется ближе к 22 марта, — сообщила Янькова (цитата ИрСити), отметив, что, вполне вероятно, уже вечером в четверг в Иркутске “сменится ветер и могут пробрасывать осадки в виде дождя и мокрого снега”. — Днем в областном центре ожидается плюс 2−4 градуса из-за облачности, а к вечеру подойдет холодная масса, и столбик термометра опустится».

В пятницу, 22 марта, иркутянам стоит настраиваться на снег, порывистый северо-западный ветер и ночное похолодание до минус девяти. По области и вовсе будет до минус 17−22 градусов, а в Катангском районе — до 33 мороза.

По предварительному прогнозу, ближайшие выходные будут «отнюдь не весенними».

Резюмируя сказанное метеорологом:

в ближайшие пару дней температура воздуха будет на 4−8 градусов выше нормы, а в северных районах вообще 10−12 градусов теплее обычного; зима вернется 22 марта — температура опустится на 4−6 градусов ниже нормы.

У такой перемены есть причина: 21 марта в регион пойдет воздух с Таймыра, который и принесет с собой похолодание.