Синоптики рассказали, когда в Приангарье вернется зима. Спойлер: скоро

«В западных и северных районах Приангарья погода испортится уже 21 марта, там мы поштормим: усилится ветер, упадет давление, похолодает. Ожидаются порывы до 15−17 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега. До южных районов, в том числе Иркутска, всё это доберется ближе к 22 марта, — сообщила Янькова (цитата ИрСити), отметив, что, вполне вероятно, уже вечером в четверг в Иркутске “сменится ветер и могут пробрасывать осадки в виде дождя и мокрого снега”. — Днем в областном центре ожидается плюс 2−4 градуса из-за облачности, а к вечеру подойдет холодная масса, и столбик термометра опустится».