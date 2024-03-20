Казахстан опустился в рейтинге счастливых стран мира

«Вы увидите, что в Финляндии очень много случаев, когда людям возвращают утерянные кошельки. Там много людей, которые помогают друг другу каждый день. Качественное и повсеместно доступное здравоохранение и образование. Так что каждый более или менее имеет равные стратовые возможности».