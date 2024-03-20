Казахстан опустился в рейтинге счастливых стран мира

Страны Северной Европы снова возглавляют счастливый список. Седьмой год подряд на первом месте Финляндия. В тройке лидеров также Дания и Исландия.
«Вы увидите, что в Финляндии очень много случаев, когда людям возвращают утерянные кошельки. Там много людей, которые помогают друг другу каждый день. Качественное и повсеместно доступное здравоохранение и образование. Так что каждый более или менее имеет равные стратовые возможности».
Он также отметил, что в Финляндии счастливы и иммигранты, «поэтому они готовы поделиться этим с вновь прибывшими».
Самой счастливой страной среди государств СНГ стал Узбекистан — 47-е место. С небольшим отрывом от него идет Казахстан — 49-е место. Правда, Узбекистан поднялся в рейтинге с 55-й на 47-ю строчку, а Казахстан опустился с 44-й на 49-ю.
США опустились в рейтинге сразу на 8 строчек, Великобритания — на одну. Падение рейтинга США и других стран произошло еще и потому, что другие страны — особенно несколько стран Восточной Европы — добились долгожданного прироста счастья.
Несмотря на войну с ХАМАС, Израиль неожиданно занял пятое место в рейтинге, и с 2022 года страна находится в первой десятке. Авторы доклада отмечают, что его рейтинг основан на среднем показателе за три года, что часто приглушает эффект «катастрофических событий, произошедших в течение определенного года».
Россия заняла 72-е место, опустившись на две строчки. Украина на 105-м месте — снижение на 14 позиций.
Афганистан остается страной с самым низким рейтингом счастья в мире. Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Конго также заняли последнее место.
В этом году в докладе впервые представлены отдельные рейтинги по возрастным группам. Данные показывают, что удовлетворенность жизнью среди молодых людей в некоторых частях мира значительно упала.
Ощущение счастья среди молодежи в Северной Америке упало настолько резко, что молодые люди там теперь менее счастливы, чем пожилые. Такая низкая оценка вытолкнула США из топ-20 общего списка впервые с момента первой публикации отчета в 2012 году.
Но есть и положительный вывод, касающийся молодежи: всплеск доброжелательности во время пандемии среди всех поколений был особенно заметен среди молодежи, и тенденция продолжается.
В докладе использованы данные глобального опроса людей из более чем 140 стран. Страны ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года, в данном случае с 2021 по 2023 год. Отчет подготовлен совместно с Gallup, Оксфордским исследовательским центром благополучия, сетью ООН по разработке решений для устойчивого развития и редакционной коллегией.
В докладе рассматриваются шесть ключевых переменных, помогающих объяснить оценку жизни: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и восприятие коррупции.