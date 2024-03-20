В какое время лучше принимать душ — утром или вечером

Попытки делать и то и другое, скорее всего, не нужны или даже могут быть вредными. Ведь слишком частое принятие душа может привести к тому, что кожа и волосы останутся сухими и лишатся блеска. Если приходится принимать душ два раза в день, то врачи советуют заменить мыло на более щадящие кожу средства. Например, очищающие масла.