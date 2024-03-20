Елену Прочаковскую отправили под домашний арест

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в суде рассматривается уголовное дело по обвинению госпожи Прочаковской в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2017 года она, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации Красногорска, фиктивно устроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста. Зарплатная банковская карта при этом находилась у подсудимой.



С середины января Елена Прочаковская содержалась под стражей.