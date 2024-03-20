В Башкирии потеплеет до +10 градусов

По данным Башгидромета, сегодня будет без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем 0, +5 градусов, в горных районах до +10.
В четверг, 21 марта, вновь без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −7, −12 градусов, местами до −17. Днем 0,+5 градусов, в горных районах до +10.
В пятницу, 22 марта, характер погоды существенно не изменится. По-прежнему, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −7, — 12 градусов, местами до −17. Днем 0, +5, в горных районах до +10 градусов.
Ранее Башинформ со ссылкой на и. о. руководителя Башкирского УГМС Анну Козаеву сообщил о том, что предстоящий паводок обещает быть более серьезным, чем в прошлые годы. Запасы воды в снеге в бассейне реки Белой на 6−27% выше средних многолетних значений, пояснила Анна Козаева.