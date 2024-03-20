В Башкирии потеплеет до +10 градусов

Ранее Башинформ со ссылкой на и. о. руководителя Башкирского УГМС Анну Козаеву сообщил о том, что предстоящий паводок обещает быть более серьезным, чем в прошлые годы. Запасы воды в снеге в бассейне реки Белой на 6−27% выше средних многолетних значений, пояснила Анна Козаева.