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Общественники Перми высказались за новые правила для самокатчиков

Председатель Пермского ВОС Василя Тарасова предлагает ввести правила использования самокатов на улицах города как можно скорее.

В начале февраля в администрации Перми прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства города, которые каснутся размещения средств индивидуальной мобильности, включая самокаты. Они определят конструктивный подход к организации безопасного движения и размещения их на территории Перми.

Экспертное сообщество выступает за скорейшее утверждение правил и введение ограничительных мер в отношении СИМ, которые обеспечат комфорт и безопасность горожан.

Председатель Пермской городской организации Всероссийского общества слепых Василя Тарасова считает, что самокатчики не спешиваются на пешеходных переходах и создают угрозу для других.

«Тротуар предназначен для пешехода, это зона безопасности, в том числе для пожилых людей и семей с детьми, и людям на транспортных средствах здесь не место. На остановках люди хотят сесть в автобус, а там стоят самокаты — это неправильно», — уверена Василя Тарасова.

В городском департаменте транспорта подтвердили, что вопрос парковки самокатов в зоне остановочных пунктов остается одним из сложных. Возникают ситуации, когда их нерегулируемая парковка мешает подходу маломобильных граждан к остановке. Неоднократно фиксировались случаи закидывания самокатов на крыши остановочных павильонов, что может нанести вред не только конструкции, но и ожидающим в этой зоне транспорт пассажирам.

«Хаотично брошенные самокаты на тротуарах не добавляют комфорта для маломобильных граждан. По тротуарам передвигаются не только молодые и здоровые люди с хорошим слухом и реакцией, но также и пожилые люди, мамы с колясками, инвалиды, люди плохо слышащие и слабовидящие. Необходимо воспитывать культуру вождения и взаимодействия водителей самокатов с другими участниками дорожного движения», — уверена председатель Пермского ВОС.

В ГИБДД привели статистику, по которой в 2023 году резко увеличилось число ДТП с участием электросамокатов: в 76 зарегистрированных авариях 81 человек получил травмы, а один — погиб. Более 70% ДТП произошли с участием самокатов, взятых в аренду.

«Фиксировались случаи, когда прокатными самокатами управляют люди, которые не проходили какую-либо подготовку. Они не спешиваются на пешеходных переходах и провоцируют ДТП», — отмечают в департаменте транспорта.

Согласно городским Правилам благоустройства на территории общего пользования запрещено складировать или временно хранить имущество, предназначенное для личного пользования. Предлагаемые администрацией города изменения в правила сделают обязательным размещение СИМ исключительно на велосипедных парковках. В центральном планировочном районе Перми отдельные парковки для них будут запрещены. Также планируется урегулировать вывоз или перемещение электросамокатов, оставленных вне специально определенных мест.

Сформированный с учетом результатов публичных слушаний проект изменений в Правила благоустройства предстоит рассмотреть Пермской гордуме.