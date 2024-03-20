Общественники Перми высказались за новые правила для самокатчиков

«Хаотично брошенные самокаты на тротуарах не добавляют комфорта для маломобильных граждан. По тротуарам передвигаются не только молодые и здоровые люди с хорошим слухом и реакцией, но также и пожилые люди, мамы с колясками, инвалиды, люди плохо слышащие и слабовидящие. Необходимо воспитывать культуру вождения и взаимодействия водителей самокатов с другими участниками дорожного движения», — уверена председатель Пермского ВОС.