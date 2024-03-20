Резкое ухудшение погоды ожидается в Приморье: на регион обрушатся осадки и ветер

«В субботу под влиянием активных фронтальных разделов погода ухудшится. На большей части территории пройдут разнообразные осадки: снег, мокрый снег, дождь», — передает Примгидромет.
В связи с непогодой ожидается ухудшение обстановки на дорогах, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Минимальная температура воздуха будет в пределах −6…0 градусов, на севере до −16 мороза. Днем будет около −1…+6 градусов.
В ночь на воскресенье осадки сохранятся на большей части территории края, а днем пойдут на убыль. Ночные температуры будут на уровне субботы, днем станет теплее на 2−5 градусов.
Во Владивостоке в субботу будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха будет в пределах 0…+3 градусов.
Автолюбителям советуют отказаться от дальних поездок на личном транспорте в связи с непогодой.
Напомним, в субботу, 23 марта, регион окажется во власти снежного циклона. По прогнозу синоптиков, в крае пройдут сильные осадки и будет дуть порывистый ветер.