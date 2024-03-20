Резкое ухудшение погоды ожидается в Приморье: на регион обрушатся осадки и ветер

В связи с непогодой ожидается ухудшение обстановки на дорогах, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Минимальная температура воздуха будет в пределах −6…0 градусов, на севере до −16 мороза. Днем будет около −1…+6 градусов.