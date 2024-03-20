«Температурные качели» не заканчиваются. В Краснодаре и крае в середине недели вновь изменится погода

По краю — переменная облачность, как отмечают синоптики, преимущественно без осадков, утром и днем местами по югу — дождь, в горах — с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах будет наблюдаться туман. Ветер будет восточный 4−9 м/с, местами порывами до 12−14 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью — 1−6°С тепла, днем термометры покажут +9…+14°С; в горах ночью — от +3 до −2°С, днем — до 3−8°С тепла.