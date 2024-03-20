«Температурные качели» не заканчиваются. В Краснодаре и крае в середине недели вновь изменится погода

В среду, 20 марта, в Краснодаре ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, сообщили синоптики Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер при этом восточный четверти 4−9 м/с, вечером с усилением до 12 м/с. В ночные часы за окном — 4−6°С тепла, днем на термометрах — до +10…+12°С.
Краснодарский край
По краю — переменная облачность, как отмечают синоптики, преимущественно без осадков, утром и днем местами по югу — дождь, в горах — с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах будет наблюдаться туман. Ветер будет восточный 4−9 м/с, местами порывами до 12−14 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью — 1−6°С тепла, днем термометры покажут +9…+14°С; в горах ночью — от +3 до −2°С, днем — до 3−8°С тепла.
Черноморское побережье
На Черноморском побережье в эту среду синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь, во второй половине дня — умеренный. Ветер также восточный 6−11 м/с, местами порывами до 12−14 м/с. Ночью на побережье — от +5 до +10°С, в дневное время — до 11−16°С тепла.