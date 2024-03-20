Новый рейс за границу запускают из Владивостока

Аэропорт Владивостока в январе-феврале 2024 года обслужил 364 тысяч пассажиров, что на 17% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. В том числе внутренний пассажиропоток вырос на 9% — до 305 тысяч человек. На международных авиалиниях было обслужено 59 тысяч пассажиров. Наиболее популярными направлениями стали Пхукет, Пекин и Харбин.