Новый рейс за границу запускают из Владивостока

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 13 мая планирует запустить новый прямой авиарейс из Владивостока в Пекин (аэропорт Дасин), сообщает ИА PrimaMedia.
По данным аэропорта Владивостока, рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах Airbus A319. Ориентировочное время полёта — 2 часа 40 минут.
Аэропорт Владивостока в январе-феврале 2024 года обслужил 364 тысяч пассажиров, что на 17% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. В том числе внутренний пассажиропоток вырос на 9% — до 305 тысяч человек. На международных авиалиниях было обслужено 59 тысяч пассажиров. Наиболее популярными направлениями стали Пхукет, Пекин и Харбин.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. В 2023 году аэропорт обслужил более 2,5 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году.
До пандемии коронавируса «Уральские авиалинии» уже летали из Владивостока в Пекин и Харбин.
«Уральские авиалинии» базируются в аэропортах «Домодедово» (Москва) и «Кольцово» (Екатеринбург). Парк авиакомпании состоит из самолетов Airbus.