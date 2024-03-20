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Первого в 2024 году клеща обнаружили в Приморье

Сезон активности клещей начался в Приморье.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю

В Приморье объявили начало сезона активности клещей. 20 марта в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии обратился первый человек, который подвергся укусу этого членистоногого, рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как поделились в ведомстве, опасного паразита человек обнаружил после прогулки в лесу на Варяге.

«В прошлом году первого клеща на исследование нам принесли 7 марта, в этом году сезон активности их начался с некоторым опозданием», — прокомментировал заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по организации лабораторного дела Дмитрий Жигаев.

Эксперты предупреждают, что почувствовать укус клеща невозможно, так как в его слюне есть обезболивающие вещества, из-за которых кровь не сворачивается, пока паразит не насытится.

В Роспотребнадзоре добавили, что в Приморье можно вакцинироваться против клещевого энцефалита.

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