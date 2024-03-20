Первого в 2024 году клеща обнаружили в Приморье

В Приморье объявили начало сезона активности клещей. 20 марта в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии обратился первый человек, который подвергся укусу этого членистоногого, рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«В прошлом году первого клеща на исследование нам принесли 7 марта, в этом году сезон активности их начался с некоторым опозданием», — прокомментировал заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по организации лабораторного дела Дмитрий Жигаев.
Эксперты предупреждают, что почувствовать укус клеща невозможно, так как в его слюне есть обезболивающие вещества, из-за которых кровь не сворачивается, пока паразит не насытится.
В Роспотребнадзоре добавили, что в Приморье можно вакцинироваться против клещевого энцефалита.