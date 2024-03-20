Первого в 2024 году клеща обнаружили в Приморье

«В прошлом году первого клеща на исследование нам принесли 7 марта, в этом году сезон активности их начался с некоторым опозданием», — прокомментировал заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по организации лабораторного дела Дмитрий Жигаев.