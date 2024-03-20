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На нескольких улицах в центре Москвы временно изменится схема движения

Это связано с проведением строительных работ и реконструкцией инженерных сетей.

В нескольких районах в центре Москвы временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением строительных работ и реконструкцией инженерных сетей.

С 21 марта до 21 мая перекроют участки местных проездов в районе дома 3 на Шелепихинском шоссе и дома 42 в Шмитовском проезде.

Также в период с 18 марта до 29 июня на участках Шелепихинского шоссе, Шмитовского и местных проездов будет недоступна для движения одна полоса.

Кроме того, на участках Приютского и Новолесного переулков с 21 марта до 10 августа перекроют одну полосу.

С 11 до 20 мая ограничат движение и в районе дома 28 на улице Бутырский Вал.

С 25 марта до 14 апреля будут недоступны для проезда отдельные участки переулка Огородная Слобода. На одном из них организуют двустороннее движение.

Горожанам рекомендуют планировать маршрут заранее и обращать внимание на знаки.