Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

Они включают:
— дальнейшее развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе;
— развитие «Московской электронной школы» как интегратора лучших образовательных ресурсов, библиотеки образовательных материалов мирового уровня, инструмента настройки и развития персональной образовательной траектории, аналитической базы управления, востребованного и полезного помощника семьи;
— развитие системы независимых диагностик качества образования, в том числе с учетом федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и современных изменений в национальных исследованиях качества образования;
— модернизацию колледжей под требования работодателей (совместная разработка и реализация программ подготовки специалистов, включая стажировки и практику, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей по полученным специальностям);
— реализацию целевой программы дополнительного набора девятиклассников в московские колледжи, в рамках которой для них будет создано 10 тысяч бюджетных мест;
— дальнейшее улучшение условий для профессионального развития и поддержки педагогов.
«Кроме того, запустим программу по капитальному ремонту московских школ — в 2024-м работы начнутся в 50 зданиях», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
«Московская электронная школа» и другие электронные сервисы
Сегодня в «Московской электронной школе» («МЭШ») зарегистрированы более трех миллионов москвичей — учителей, учащихся и родителей. Они используют сервисы «МЭШ» более 4,5 миллиона раз в день.
В библиотеке «МЭШ» представлено свыше 13 тысяч обновленных электронных сценариев уроков, свыше 12 тысяч видеоуроков, более 400 учебников издательств, 43 уникальные виртуальные лаборатории, более 35 тысяч тестовых заданий и свыше 160 тысяч интерактивных образовательных приложений.
В 2023 году в электронном дневнике «МЭШ» появился новый сервис «Экзамены», который помогает старшеклассникам самостоятельно подготовиться к сдаче ЕГЭ. Также был упрощен процесс оформления справки об обучении в школе.
В разделе «Портфолио учащегося» одиннадцатиклассники могут получить автоподборку рекомендованных для поступления вузов и специальностей, она формируется на основании полученных на ЕГЭ баллов. Также появился раздел с рейтингом учащегося в классе — общим по всем предметам и отдельным по каждому предмету, включающим динамику изменений по дням.
«МЭШ» стала единой платформой для проведения олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Сервис дает возможность проводить все этапы соревнований: создание олимпиадных заданий, регистрацию участников, выполнение заданий, их проверку и так далее.
Открылся сервис «Горизонты», который включает широкий спектр бесплатных городских просветительских мероприятий, направленных на интеллектуальное и культурное развитие детей.
С сентября 2023 года педагогам, сотрудникам и студентам 20 столичных колледжей стали доступны электронные сервисы «МЭШ», в том числе электронный журнал, электронный дневник, библиотека, портфолио учащегося. С 2024 года ими будут пользоваться все 53 городских колледжа.
Кроме того, с прошлого года «МЭШ» является основой для развития федеральной информационной системы «Моя школа», то есть столичные технологии и наработки распространяются по всей России. Постепенно всем школам страны будут доступны электронный дневник и электронный журнал с мобильными версиями, библиотека электронных образовательных материалов, портфолио учащегося и другие сервисы «МЭШ».
Сегодня этим функционалом уже пользуются свыше 2,5 миллиона жителей Республики Татарстан, Калужской и Московской областей. В феврале 2024 года соответствующие соглашения также подписали с Республикой Дагестан и Тюменской областью.
Предпрофессиональное образование
Московские школы продолжают осуществлять предпрофессиональную подготовку по следующим направлениям:
— «Инженерный класс в московской школе» — участвуют 225 школ, более 10,8 тысячи учащихся, вузы, научно-исследовательские институты и высокотехнологичные предприятия;
— «Медицинский класс в московской школе» — участвуют 136 школ, более шести тысяч учащихся, Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, организации здравоохранения;
— «ИТ-класс в московской школе» — участвуют 151 школа, более 7,6 тысячи учащихся, вузы и ИТ-компании;
— «Предпринимательский класс в московской школе» — участвуют 210 школ, более восьми тысяч учащихся, ведущие экономические вузы и организации в сфере предпринимательства;
— «Медиакласс в московской школе» — участвуют 185 школ, более 7,3 тысячи учащихся, вузы, осуществляющие подготовку специалистов в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций, а также крупные информационные агентства и ведущие СМИ;
— «Психолого-педагогический класс в московской школе» — участвуют пять школ, более 100 учащихся.
Предпрофессиональные классы есть более чем в 70 процентах московских школ. Они оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой, что позволяет учащимся проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками.
В 2022/2023 учебном году предпрофессиональный экзамен сдавали свыше 15 тысяч человек.
Более 28,3 тысячи ребят приняли участие в предпрофессиональных конференциях.
4,1 тысячи школьников завоевали возможность получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры.
С 1 сентября 2023 года в Москве действует новый единый стандарт предпрофессионального образования. В него входят:
— комплексные образовательные программы для каждого класса;
— профессиональная подготовка в колледжах — получение первой профессии по избранной специальности (например, чертежника-конструктора для будущих инженеров, оператора ЭВМ для специалистов ИТ, младшей медсестры для будущих медиков);
— проектно-исследовательская работа в вузах под руководством опытных преподавателей с защитой результатов на ежегодных научно-практических конференциях, победа на которых принесет дополнительные баллы к ЕГЭ;
— знакомство с будущими работодателями и экспертами отрасли в ходе посещения профильных предприятий.
Благодаря единому стандарту старшеклассники могут получить как глубокие академические знания, так и качественные практические навыки. При выпуске они будут владеть востребованными специальностями, которые освоят в колледжах параллельно с учебой в школе.
Кроме того, в соответствии со стандартом обучение не только по профильным, но и по всем школьным предметам организовано с учетом выбранного направления и его специфики: в литературе, иностранных языках, истории и других предметах появились элементы, так или иначе связанные с будущей профессией. К примеру, уроки литературы в медицинских классах включают произведения о врачах, в инженерных классах ребята изучают технический английский.
Престиж педагогического труда
В 2023 году государственными наградами и наградами города Москвы были отмечены свыше 2,5 тысячи педагогов, в том числе:
— почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоены четыре человека;
— знаком отличия «Отличник просвещения» награждены 55 человек;
— почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены 425 человек;
— нагрудный знак Минпросвещения России «Почетный наставник» вручили 15 специалистам;
— почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» награждены 35 педагогов;
— почетного звания «Почетный работник образования города Москвы» удостоены 118 человек;
— почетной грамотой Правительства Москвы отмечены 35 специалистов;
— благодарность мэра Москвы получили 244 человека;
— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» наградили девять человек;
— почетную грамоту Минпросвещения России вручили 1452 специалистам;
— премию города Москвы в области образования получили 109 человек.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад и национальных чемпионатов профессионального мастерства, получают денежные поощрения от Правительства Москвы.
По итогам рейтинга вклада школ города в качественное образование столичных школьников педагоги поощряются грантами мэра Москвы. Ежегодно из городского бюджета школам выделяется 220 грантов на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.
Более двух тысяч московских учителей приняли участие в мероприятиях в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом Президента России № 401 от 27 июня 2022 года. Они были направлены на повышение популярности и престижа педагогического труда.