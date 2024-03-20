Туман и небольшие дожди ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Дневная температура воздуха составит +4…+10°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта вплоть до его полной остановки, а также увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гродно воздух в среду прогреется до +6…+8°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточный и неустойчивый 2−7 м/с.
В Гомеле и Могилеве дневная температура воздуха в среду составит +5…+7°C. В Гомеле синоптики обещают облачную погоду и небольшой дождь, а в Гродно — облачную с прояснениями и в основном без осадков. Ветер северо-восточный 2−5 м/с и 2−7 м/с.
В Бресте и Витебске — немного теплее, там столбик термометра поднимется до отметки +7…+9°C. В областных центрах в среду установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северный и неустойчивый 2−7 м/с.