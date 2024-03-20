Схема движения по Глазковскому мосту в Иркутске изменится с 25 марта

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, с 25 марта изменится время действия ограничения на поворот с Глазковского моста налево, в направлении улицы Челнокова. С этого дня туда нельзя будет поворачивать в период с 9 часов утра до 7 часов вечера. Напомним, в настоящее время запрет действует во временном промежутке с 6 часов утра до 10 часов вечера.