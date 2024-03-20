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Схема движения по Глазковскому мосту в Иркутске изменится с 25 марта

В ближайшее время изменится схема движения по Глазковскому мосту в направлении Свердловского района.

Источник: Аргументы и факты

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через район железнодорожного вокзала. В ближайшее время изменится схема движения по Глазковскому мосту в направлении Свердловского района.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, с 25 марта изменится время действия ограничения на поворот с Глазковского моста налево, в направлении улицы Челнокова. С этого дня туда нельзя будет поворачивать в период с 9 часов утра до 7 часов вечера. Напомним, в настоящее время запрет действует во временном промежутке с 6 часов утра до 10 часов вечера.

Такое решение приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД для улучшения пропускной способности улиц Боткина и Джамбула.