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Звезда кулинарных шоу приехал в Иркутск на съемки «100 мест, где поесть»

Александр Белькович раскроет секреты кухни Приангарья на телеканале СТС.

Источник: СТС

Известный ведущий тревел-шоу Александр Белькович посетил Иркутск для съемки нового выпуска тревел-шоу «100 мест, где поесть (16+)». Премьера программы состоится на СТС. Звезда кулинарных шоу вернулся на родину Байкала, чтобы показать лучшие гастрономические места Приангарья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«В 2019-м мы снимали здесь шоу “ПроСТО кухня (16+)”, тогда я познакомился с лесником и приготовил таёжный гуляш, сделал буйабес и накормил дайверов. Впечатлений было на 5 лет вперёд. Сейчас же хочу посмотреть, что изменилось за это время, какие модные места появились, в какие заведения ходят сами иркутяне, ну и конечно, снова увидеть Байкал», — поделился Александр Белькович.

За несколько дней съемочная группа посетила тревел-кафе «Горы зовут», ресторан «Кочевник» и бурратошную «Сыр в масле». Также команда проекта заглянула в пекарню «Этика», рюмочную «Моралистъ» и оценила местную кухню в «Бузе».

Александр Белькович побывал на арт-заводе «Доренберг» и рыбном рынке в Листвянке, оценил иркутский стрит-арт, а ночь провевел в экоотеле в стиле деревянного зодчества царского времени. Ресторатор уже успел погулять по Нижней набережной, прокатиться на хивусе по Байкалу, окунуться в прорубь и встретить невероятный закат на озере.

В Листвянке звезда кулинарных шоу побывал в ресторнане «VYЮГА», там он попробовал сугудай из омуля и икру.

Кроме Иркутска, в третьем сезоне ведущий посетит Стамбул, Белград, Элисту, Астрахань, Грозный, Вологду, Челябинск, Владивосток, Якутск, Архангельск и другие города. В этот раз он составит гастрономическую карту не только России, но и ближайших стран. В каждом выпуске ресторатор ищет атмосферные заведения, места для ночлега, небанальные достопримечательности и уникальные маршруты.

Программа про Иркутск и Байкал выйдет в эфир в ноябре-декабре этого года.

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