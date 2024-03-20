Звезда кулинарных шоу приехал в Иркутск на съемки «100 мест, где поесть»

«В 2019-м мы снимали здесь шоу “ПроСТО кухня (16+)”, тогда я познакомился с лесником и приготовил таёжный гуляш, сделал буйабес и накормил дайверов. Впечатлений было на 5 лет вперёд. Сейчас же хочу посмотреть, что изменилось за это время, какие модные места появились, в какие заведения ходят сами иркутяне, ну и конечно, снова увидеть Байкал», — поделился Александр Белькович.