Более 300 тысяч свердловчан не смогут уехать за границу из-за долгов

Более 300 тысяч должников из Свердловской области ограничены в праве выезда за пределы страны из-за долгов. Только в отношении должников по алиментам судебными приставами вынесено свыше 13 тысяч постановлений. Больше всего долгов накопили жители Нижнего Тагила (более 35 тысяч должников), Серова (8 тысяч), Первоуральска (6 тысяч), Каменска-Уральского и Каменского района (4 тысячи).