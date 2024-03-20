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Более 300 тысяч свердловчан не смогут уехать за границу из-за долгов

Больше всего должников проживает в Нижнем Тагиле.

Более 300 тысяч должников из Свердловской области ограничены в праве выезда за пределы страны из-за долгов. Только в отношении должников по алиментам судебными приставами вынесено свыше 13 тысяч постановлений. Больше всего долгов накопили жители Нижнего Тагила (более 35 тысяч должников), Серова (8 тысяч), Первоуральска (6 тысяч), Каменска-Уральского и Каменского района (4 тысячи).

С начала 2024 года благодаря применению меры временного ограничения в праве выезда за пределы России, свердловские судебные приставы взыскали по различным категориям исполнительных производств свыше 315 миллионов рублей.