В Москве с 5 апреля пройдут Дни пермского кино

Всего в программу войдут кинофестиваля вошли 19 фильмов. Откроет Дни пермского кино всем известная лента «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника», снятая почти 60 лет назад в Перми Константином Березовским.