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В Москве с 5 апреля пройдут Дни пермского кино

Московские кинозрители увидят 19 фильмов о Перми и Прикамье.

В Центральном доме кинематографистов c 5 по 7 апреля пройдут Дни пермского кино. Кинозрителей Москвы познакомят с архивными и современными фильмами, снятыми пермскими кинорежиссерами, а также столичными съемочными командами о Пермском крае.

Всего в программу войдут кинофестиваля вошли 19 фильмов. Откроет Дни пермского кино всем известная лента «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника», снятая почти 60 лет назад в Перми Константином Березовским.

Завершит показ документальный фильм «Эвакуационный роман», снятый Борисом Караджевым в 2011 году. Зрителей познакомят с трудными годами страны, когда в Молотов Ленинграда эвакуировали Кировский театр и Вагановское балетное училище.

«Жители Москвы смогут увидеть всю палитру пермского кинематографа: “Сердце Пармы”, снятый в Пермском крае по роману Алексея Иванов, детский поучительный мультсериал “Капризка”, огромную программу документального кино — все то, чем славится наша киноиндустрия», — рассказали в проекте «Пермь как фильм».

В число других кинолент вошли: «Пермь. Балет. Опера», «Вернувшийся домой», «Под куполом неба», «Вспоминая о городе М», «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей», «Варлам Шаламов. Опыт юноши» и другие.

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