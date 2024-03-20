В Москве с 5 апреля пройдут Дни пермского кино

В Центральном доме кинематографистов c 5 по 7 апреля пройдут Дни пермского кино. Кинозрителей Москвы познакомят с архивными и современными фильмами, снятыми пермскими кинорежиссерами, а также столичными съемочными командами о Пермском крае.
Всего в программу войдут кинофестиваля вошли 19 фильмов. Откроет Дни пермского кино всем известная лента «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника», снятая почти 60 лет назад в Перми Константином Березовским.
Завершит показ документальный фильм «Эвакуационный роман», снятый Борисом Караджевым в 2011 году. Зрителей познакомят с трудными годами страны, когда в Молотов Ленинграда эвакуировали Кировский театр и Вагановское балетное училище.
«Жители Москвы смогут увидеть всю палитру пермского кинематографа: “Сердце Пармы”, снятый в Пермском крае по роману Алексея Иванов, детский поучительный мультсериал “Капризка”, огромную программу документального кино — все то, чем славится наша киноиндустрия», — рассказали в проекте «Пермь как фильм».
В число других кинолент вошли: «Пермь. Балет. Опера», «Вернувшийся домой», «Под куполом неба», «Вспоминая о городе М», «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей», «Варлам Шаламов. Опыт юноши» и другие.