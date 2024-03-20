Автобусы и троллейбусы изменят свои маршруты в Алматы

В ходе празднования Наурыза основные мероприятия 21 и 22 марта пройдут на площади «Астана». 21 марта по Абая, Абылай хана и Толе би пройдет праздничный парад — «Көш. Наурыз-думан». В связи с этим будут перекрыты площади и ряд улиц.
Так, 21 марта с 8:00 до 13:00 вносятся корректировки в схемы 41 маршрута:
№ 205 — в восточном направлении — Толе би — Желтоксан — Макатаева — Кунаева — Толе би — далее по схеме;
№ 205 — в обратном направлении — Толе би — Кунаева — Макатаева — Наурызбай батыра — далее по схеме;
№ 206 — в восточном направлении — Толе би — Желтоксан — Макатаева — Кунаева — Толе би — далее по схеме;
№ 206 — в обратном направлении — Толе би — Кунаева — Макатаева — Наурызбай батыра — Толе би — далее по схеме;
№ 209 — в восточном направлении — Толе би — Желтоксан — Макатаева — Кунаева — Толе би — далее по схеме;
№ 209 — в обратном направлении — Толе би — Кунаева — Макатаева — Наурызбай батыра — Толе би — далее по схеме;
№ 210 — в восточном направлении — Толе би — Желтоксан — Макатаева — Кунаева — Толе би — далее по схеме;
№ 210 — в обратном направлении — Толе би — Кунаева — Макатаева — Наурызбай батыра — Толе би — далее по схеме;
№ 224 — в восточном направлении — Толе би — Желтоксан — Макатаева — Кунаева — Толе би — далее по схеме;
№ 224 — в обратном направлении — Толе би — Кунаева — Макатаева — Наурызбай батыра — Толе би — далее по схеме;
№ 29 ₽ — в северном направлении — Достык — Сатпаева — Желтоксан — Макатаева — Каирбекова — Жибек Жолы — далее по схеме;
№ 29 ₽ в обратном направлении — Калдаякова — Гоголя — Назарбаева — Макатаева — Наурызбай батыра — Сатпаева — Достык — далее по схеме;
5А — в северном направлении — проспект Достык — улица Сатпаева — улица Желтоксан — далее по схеме;
5А — в обратном направлении — улица Жибек Жолы — улица Кунаева — улица Макатаева — улица Наурызбай батыра — улица Сатпаева — проспект Достык — далее по схеме;
5Б — в северном направлении — проспект Достык — улица Сатпаева — улица Желтоксан — далее по схеме;
5Б — в обратном направлении — улица Жибек Жолы — улица Кунаева — улица Макатаева — улица Наурызбай батыра — улица Сатпаева — проспект Достык — далее по схеме.
Троллейбусы:
№ 1 — в северном направлении — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 1 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — далее по схеме;
№ 11 — в северном направлении — улица Тимирязева — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 11 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — улица Тимирязева — далее по схеме;
№ 12 — в северном направлении — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 12 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — далее по схеме;
№ 5 — в восточном направлении — проспект Абая — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 5 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — проспект Абая — далее по схеме;
№ 6 — в восточном направлении — улица Жандосова — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 6 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — улица Жандосова — далее по схеме;
№ 9 — в северном направлении -улица Тимирязева — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 9 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — улица Тимирязева — далее по схеме;
№ 19 — в восточном направлении — проспект Абая — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 19 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — проспект Абая — далее по схеме;
№ 25 — в восточном направлении — проспект Абая — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№ 25 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — проспект Абая — далее по схеме.
Поскольку площадь «Астана» будет перекрыта до 24 марта, движение следующих маршрутов предусмотрено по трассировке:
№ 48 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би — далее по схеме;
№ 48 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№ 16 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Гоголя — далее по схеме;
№ 16 — в обратном направлении — улица Гоголя — проспект Абылай хана — улица Толе би — далее по схеме;
№ 126 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Гоголя — далее по схеме;
№ 126 — в обратном направлении — улица Гоголя — проспект Абылай хана — улица Толе би — далее по схеме;
№ 37 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би — далее по схеме;
№ 37 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№ 201 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би — далее по схеме;
№ 201 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№ 205 — в северном направлении — улица Желтоксана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би — далее по схеме;
№ 205 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — улица Наурызбай батыра — далее по схеме;
№ 206 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би — далее по схеме;
№ 206 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№ 209 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би;
№ 209 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — улица Толе би — далее по схеме;
№ 210 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би;
№ 210 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — улица Толе би — далее по схеме;
№ 224 — в восточном направлении — улица Толе би — проспект Абылай хана — улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Толе би;
№ 224 — в обратном направлении — улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Богенбай батыра — проспект Абылай хана — улица Толе би — далее по схеме.