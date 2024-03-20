Автобусы и троллейбусы изменят свои маршруты в Алматы

№ 1 — в северном направлении — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 1 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — далее по схеме;

№ 11 — в северном направлении — улица Тимирязева — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 11 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — улица Тимирязева — далее по схеме;

№ 12 — в северном направлении — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 12 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — далее по схеме;

№ 5 — в восточном направлении — проспект Абая — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 5 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — проспект Абая — далее по схеме;

№ 6 — в восточном направлении — улица Жандосова — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 6 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — улица Жандосова — далее по схеме;

№ 9 — в северном направлении -улица Тимирязева — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 9 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — улица Тимирязева — далее по схеме;

№ 19 — в восточном направлении — проспект Абая — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 19 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — проспект Абая — далее по схеме;

№ 25 — в восточном направлении — проспект Абая — улица Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№ 25 — в обратном направлении — начало движения от троллейбусного парка — улица Ауэзова — проспект Абая — далее по схеме.