Глава Красноярска Владислав Логинов обсудил с жителями проекты развития Ленинского района

Накануне глава Красноярска Владислав Логинов провел выездное совещание, в ходе которого обсудил с горожанами проекты развития Ленинского района. Речь шла о реализации задач по благоустройству.
Стало известно, что в двух дворах на улице Глинки в текущем году возведут несколько открытых спортплощадок, они будут предназначены для мини-футбол и баскетбол. Также во дворах сделают системы освещения и установят ряд малых архитектурных форм. Кроме того, будут приведены в порядок 9 дворовых проездов.
По словам Владислава Логинова, жители активно участвуют в определении объектов, которые необходимо отремонтировать или благоустроить. К примеру, красноярцы обращались по вопросу нехватки в микрорайоне спортплощадок на прямую линию губернатора края Михаила Котюкова в социальных сетях.
— Работа над развитием инфраструктуры улиц Глинки и Айвазовского — это важная задача для развития всего Ленинского района. Еще в 2023 году мы организовали диалог с жителями территории и совместно определили дворы, где будут возведены две открытые спортивные площадки, в бюджете города заложили необходимые средства. Важно, что жители района принимают участие в определении списка объектов, работа по которым ведется по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Эта практика будет продолжена, — подчеркнул Владислав Логинов.
Напомним, первый этап работ над общественным пространством был завершен в 2022 году. В прошлом году жители района проголосовали за то, чтобы обустроенный участок берега Енисея продлили до улицы Малаховской. Горожане принимали активное участие в обсуждении проекта и высказали целый ярд предложений. После того, как установится благоприятная погода, подрядчик приступит к выполнению работ.
Отметим, они ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Рабочие очистят территорию от поросли и мусора, демонтируют старые и небезопасные конструкции. Современная пешеходная зона набережной будет оформлена в виде экотропы с местами для отдыха и кормления уток, комфортными спусками к воде, в том числе для маломобильных граждан, освещением и декоративной подсветкой, озеленением, малыми архитектурными формами.