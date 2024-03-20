Глава Красноярска Владислав Логинов обсудил с жителями проекты развития Ленинского района

— Работа над развитием инфраструктуры улиц Глинки и Айвазовского — это важная задача для развития всего Ленинского района. Еще в 2023 году мы организовали диалог с жителями территории и совместно определили дворы, где будут возведены две открытые спортивные площадки, в бюджете города заложили необходимые средства. Важно, что жители района принимают участие в определении списка объектов, работа по которым ведется по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Эта практика будет продолжена, — подчеркнул Владислав Логинов.