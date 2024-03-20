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В Омской области за неделю выросло число заболевших коронавирусом

В прошлый период заразившихся было на 30 меньше.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил данные о зараженных за последнюю неделю марта. С 11 по 17 число в Омской области их количество заметно выросло — до 206 человек. Неделей ранее было выявлено только 172 случая.

Аналогично прирост демонстрирует Иркутская область — здесь за неделю выявлено 226 заражений. И пока цифра остается самой высокой в Сибирском федеральном округе.

Всего по стране, согласно аналитике среди 60 российских регионов, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 16,7 на 100 тысяч населения. Это на 5% больше, чем неделей ранее.

коронавирус