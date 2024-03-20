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В Красноярске на два месяца ограничили движение на улице Крупской

Это связано с реконструкцией тепловой сети.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 марта в Красноярске на два месяца ограничили движение на улице Крупской. Как сообщили в администрации города, это связано с реконструкцией теплосети.

Закрыты для автомобилей полосы движения в районе дома на Высотной, 27. На участке Крупской от дома № 24 до Высотной, 27 действуют временные дорожные знаки «Движение запрещено».

Помимо этого, на проезде с северной стороны дома на Высотной, 27 запретили остановку и стоянку машин.

Ограничения продлятся до вечера 20 мая. Водителей просят учитывать эту информацию.