Красноярские учёные предложили метод, который может увеличить добычу нефти

«Мы изучили потенциал применения силиказолей для увеличения нефтеотдачи пласта. Провели эксперимент по капиллярной пропитке образцов песчаника силиказолем, представляющим собой суспензию с наночастицами кремния. Силиказоль существенно меняет межфазное натяжение и смачиваемость породы, он вводится в нефтеносный пласт после воды и помогает вытеснять большое количество нефти, которая ранее оставалась недоступной для добычи. И если с помощью одной только воды можно достичь нефтеотдачи около 7%, то благодаря силиказолю с размером наночастиц порядка 10 нм можно увеличить этот показатель до 40%», — рассказал научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Максим Пряжников.