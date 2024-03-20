Красноярские учёные предложили метод, который может увеличить добычу нефти

Красноярские учёные предложили способ, который может помочь повысить добычу нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского федерального университета.
Учёные СФУ усовершенствовали способ увеличения нефтеотдачи из недр разрабатываемых в России месторождений. Для этого предлагается использовать силиказоль — коллоидный раствор двуокиси кремния в воде, получаемый из силикатной глыбы. Он существенно повышает смачиваемость породы, из которой добывается нефть. Интенсивность нефтедобычи повышается примерно в 6 раз.
«Мы изучили потенциал применения силиказолей для увеличения нефтеотдачи пласта. Провели эксперимент по капиллярной пропитке образцов песчаника силиказолем, представляющим собой суспензию с наночастицами кремния. Силиказоль существенно меняет межфазное натяжение и смачиваемость породы, он вводится в нефтеносный пласт после воды и помогает вытеснять большое количество нефти, которая ранее оставалась недоступной для добычи. И если с помощью одной только воды можно достичь нефтеотдачи около 7%, то благодаря силиказолю с размером наночастиц порядка 10 нм можно увеличить этот показатель до 40%», — рассказал научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Максим Пряжников.
Основное преимущество метода, предложенного красноярскими учёными, в том, что использование силиказоля не требует особого оборудования: ни специальных мешалок, ни ультразвукового воздействия. Достаточно непосредственно на месторождении разбавить концентрат нужным количеством воды и заполнить им нефтяной пласт.
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