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Главные новости в Молдове 20 марта

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 20 марта 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 55% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

1. Зима не сдается и не хочет уходить: Жителей Молдовы ждут мокрый снег, сильный ветер и всего до плюс 6 градусов.

2. Результат предстоящих выборов президента Молдовы предрешен: Не слышно фантастических обещаний от главы государства, реверансов в сторону нацменьшинств и гарантий прав человека.

3. Крупнейшее ограбление банка в истории России совершил гражданин Молдовы: Он похитил денег и драгоценностей на 10 миллионов долларов.

4. Прекрасно, что вас не будет с нами: У президента Молдовы есть более важные дела, чем быть с народом, а нам не придется лицезреть ее вечно всем недовольное лицо.

5. В Молдове пенсионер напоил и изнасиловал 11-летнюю девочку: Суд приговорил педофила к 15 годам тюрьмы.