1. Зима не сдается и не хочет уходить: Жителей Молдовы ждут мокрый снег, сильный ветер и всего до плюс 6 градусов.
2. Результат предстоящих выборов президента Молдовы предрешен: Не слышно фантастических обещаний от главы государства, реверансов в сторону нацменьшинств и гарантий прав человека.
3. Крупнейшее ограбление банка в истории России совершил гражданин Молдовы: Он похитил денег и драгоценностей на 10 миллионов долларов.
4. Прекрасно, что вас не будет с нами: У президента Молдовы есть более важные дела, чем быть с народом, а нам не придется лицезреть ее вечно всем недовольное лицо.
5. В Молдове пенсионер напоил и изнасиловал 11-летнюю девочку: Суд приговорил педофила к 15 годам тюрьмы.