200 платформ для аистов установят на опорах ЛЭП в Беларуси

В Беларуси энергетики установят на опорах линий электропередач (ЛЭП) более 200 платформ для гнездования аистов в 2024 году, информирует пресс-служба Министерства энергетики.
В сообщении сказано, что основная часть работ проводится именно в тех зонах, где высокая плотность гнездования птиц. Речь идет про населенные пункты Гомельской и Брестской областей. В Минэнерго уточнили, что оптимальные места для установки указанных платформ определяются при учете данных природоохранных ведомстве, а также орнитологов.
«В Беларуси гнездится более 20 тысяч пар белого аиста», — напомнили в сообщении.
Отмечается, что птицы чаще всего для гнездования выбирают именно опоры линий электропередачи, однако агрессивная среда продуктов жизнедеятельности аистов, а плесень, сырость под гнездами зачастую приводят к окислению и нарушению целостности изоляции электропроводов. Это может стать причиной коротких замыканий и отключений. В ведомстве обратили внимание на то, что каждый год аисты ремонтируют и достаивают свои гнезда. При этом вес гнезд вырастает на несколько десятков килограммов.
«Повышенные риски создают многолетние гнезда весом 300 кг и более. Проседая, они могут привести к обрыву проводов», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что именно подобные места и находятся в зоне особого внимания белорусских энергетиков. Что касается искусственных платформ для гнездования, то они крепятся на безопасном от токоведущих частей ЛЭП расстоянии, чем обеспечивают как комфорт для птиц, так и исключают перебои в электроснабжении. Работы по установке названных гнезд проводят при реконструкции и строительстве электросетей.