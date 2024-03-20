200 платформ для аистов установят на опорах ЛЭП в Беларуси

Отмечается, что птицы чаще всего для гнездования выбирают именно опоры линий электропередачи, однако агрессивная среда продуктов жизнедеятельности аистов, а плесень, сырость под гнездами зачастую приводят к окислению и нарушению целостности изоляции электропроводов. Это может стать причиной коротких замыканий и отключений. В ведомстве обратили внимание на то, что каждый год аисты ремонтируют и достаивают свои гнезда. При этом вес гнезд вырастает на несколько десятков килограммов.