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Пять дорожных камер установили в небольшом участке под Новосибирском

На Чуйском тракте под Новосибирском установили пять дорожных камер.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на Чуйском тракте было установлено пять камер, фиксирующие нарушения ПДД. Это устройства поставили в районе станции Евсино.

— На фоне роста нарушений ПДД и ДТП в 2021 году в этой районе было установлено два мобильных муляжа камер в 250 метрах друг от друга. Также смонтировали два стационарных комплекса, — пояснили в пресс-службе министерства транспорта Новосибирской области.

Дополнительно в прошлом году была установлена передвижная система «Скат», расположенная неподалеку от одного из муляжей. Она оборудована автоматическим измерителем скорости.