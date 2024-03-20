Пять дорожных камер установили в небольшом участке под Новосибирском

— На фоне роста нарушений ПДД и ДТП в 2021 году в этой районе было установлено два мобильных муляжа камер в 250 метрах друг от друга. Также смонтировали два стационарных комплекса, — пояснили в пресс-службе министерства транспорта Новосибирской области.