В Свердловской области завершился первый этап викторины «Опорный край»

В Свердловской области с 15 по 18 марта проходила викторина «Опорный край». Она была приурочена к 90-летию региона. Организаторы викторины отчитались о проведении первого этапа викторины и привели статистические данные на конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал».
По словам первого вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александра Породнова, с 15 по 18 марта функционировало 5 тысяч 284 пункта проведения викторины. Участникам мероприятия помогали 10 тысяч 317 волонтеров «Опорного края». Примечательно, что в викторине за четыре дня поучаствовал примерно каждый второй свердловчанин.
— Закрыли сбор уникальных номеров в полночь 19 марта. На это время на единый телефон и сайт викторины поступило 2 млн 120 тыс. 514 уникальных номеров викторины. Колоссальное количество — фактически 50% от общего количества жителей Свердловской области, — рассказал первый вице-президент СОСПП Александр Продонов.
Сегодня, 20 марта, начинается проведение викторины среди свердловчан, находящихся в зоне проведения спецоперации. Находящихся на СВО могут зарегистрировать в викторине их родственники в отделениях соцзащиты.
Победители викторины будут определены в прямом эфире на телевидении 12 апреля 2024 года. Среди свердловчан будут разыграны 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и две тысячи смартфонов.
Ранее организаторы «Опорного края» рассказали, как действовать свердловчанам, которые не смогли зарегистрировать свой уникальный номер через СМС-сообщения.