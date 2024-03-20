В Свердловской области завершился первый этап викторины «Опорный край»

По словам первого вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александра Породнова, с 15 по 18 марта функционировало 5 тысяч 284 пункта проведения викторины. Участникам мероприятия помогали 10 тысяч 317 волонтеров «Опорного края». Примечательно, что в викторине за четыре дня поучаствовал примерно каждый второй свердловчанин.